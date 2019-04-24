الحسن: ماليتنا العامة بحاجة لاسعاف سريع على دراجة الاجراءات التقشفية

أكدت وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ خلال اطلاق moto ambulance أن "الدراجات النارية الاسعافية ستحقق بلا شك نقلة نوعية نحو تحسين خدمات الاسعاف في ​لبنان​"، مشددة على ان "كل دقيقة مهمة لاسعاف المصابين والوصل إلى هؤلاء دون تأخير كفيل بتجنيبهم الموت بكثير من الحالات".

وأشارت إلى أن "ماليتنا العامة بحاجة إلى اسعاف سريع ويجب ان نقدم لها الاسعافات الأولية على دراجات الاجراءات التقشفية لنقلها في ما بعد إلى ​مستشفى​ الإصلاحات"، مشددة على "ضرورة الوصول إلى سلة من التدابير والاجراءات لاعادة تصويب ​المالية العامة​ ووضعها على المسار الصحيح". وأضافت "لا بد من الاشادة ببعض الاصوات التي دعت إلى ان يكون الحل بتوافق الافرقاء جميعهم".

وأضافت "أثمّنُ الجهود والمشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري، بصمت وبعيداً عن الإعلام والمزايدات،من أجل الوصول الى خطة اجرائية تعيد تصويب المالية العامة وتضعها على المسار المالي الصحيح، وذلك بموافقة كل الأطراف السياسيين لضمان حسن تنفيذها".

وعن مشروع moto ambulance، قالت: "إذا كنا اليوم نسعى من خلال هذا المشروع إلى ايجاد حل عملي لتأمين الاسعافات سريعا للمصابين فإن هذا لا يلغي طموحنا لاجاد حلول لمشكلة زحمة السير بحد ذاتها، وندرس حاليا آلية للاستعانة بعناصر من ​الشرطة البلدية​ وذلك بهدف ضبط ​حركة السير​ في ​بيروت​ خصوصا في الصيف الذي نتوقعه واعد سياجيا".