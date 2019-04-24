توقيف قاصرَين قاما بعمليات سرقة عدة طالت محلات تجارية ومحتويات سيارات بصيدا ومحيطها

كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في الآونة الأخيرة، حصلت عمليات سرقة عدّة طالت محلات تجارية ومحتويات سيارات في ​مدينة صيدا​ ومحيطها".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "إثر ذلك، كثّفت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي تحرياتها واستقصاءاتها، وتمكّنت إحدى دورياتها بتاريخ 11 نيسان 2019 من توقيف القاصرَين: "ص. ي." وهو فلسطيني من مواليد عام 2006، و"ح. خ." وهو فلسطيني من مواليد عام 2007".

وأوضحت المديرية أنّ "باستماعهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وقد سُلّما إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".