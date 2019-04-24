بستاني: أتفهم موقف المطران مطر في قضية خط التوتر العالي

أشارت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ اثر لقائها رئيس أساقفة ​بيروت​ المطران بولس مطر إلى ان أن زيارتها لسيادة المطران مطر كانت للتهنئة بعيد قيامة ​المسيح​. وقالت ردًا على سؤال: سيادته مع أهالي المنصورية في قضية ​التوتر العالي​ وأنا أتفّهم موقفه.

وعن رأيها في الموضوع، قالت: "سأعلن عن رأي الوزارة في بيان".

وللمناسبة أكدت أمانة سرّ مطرانيّة بيروت المارونيّة دعمها للناس في قضاياهم العادلة وأنها معهم في مطالبتهم برفع أي ضرر عنهم وعن أولادهم. وجاء في البيان: أن على الدولة واجب الإهتمام بصحتهم وسلامتهم وهذه هي من أبسط حقوق الإنسان والمواطن.