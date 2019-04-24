قائد الجيش ووزير الدفاع وصلا إلى مقر اليونيفيل في الناقورة

وصل قبل قليل وزير الدفاع الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزيف عون الى المقر العام لليونيفيل في الناقورة حيث كان في استقبالهم قائد اليونيفيل اللواء ستيفانو دل كول.
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