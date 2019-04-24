حنكش: نرفض اللجوء إلى إجراءات ضريبية جديدة قبل تطبيق إصلاحات جدية بالإدارة

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا استمعنا إلى وزير الإقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ خلال اجتماع ​لجنة الإقتصاد​ النيابية، الّذي أطلعنا على خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، وأكّدنا له موقفنا الثابت برفض اللجوء إلى إجراءات ضريبية جديدة قبل تطبيق إصلاحات جدّية بالإدارة".

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