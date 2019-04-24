خطار خلال اطلاق moto ambulance: ستساهم في انقاذ المصابين

أكد المدير العام للدفاع المدني ​ريمون خطار​ خلال اطلاق حملة moto ambulance ان "الدراجات النارية الاسعافية ستساهم في انقاذ المصابين في لحظات حاسمة وحرجة قد تؤدي لعدم اسعافهم بالطريقة الصحيحة وبالوقت المطلوب".

وشدد على انه "سيكون لهذه الدراجات الفضل المباشر في التمكن من ابقاء المصاب بحالة استقرار"، لافتا إلى ان "ازدحام السير حال دون وصول سيارات الاسعاف بالسرعة المناسبة إلى مكان الحادث وهنا كانت فكرة الدراجات الاسعافية لاسعاف المصاب".

وأشارت إلى ان "المرحلة التالية سترتكز على زيادة عدد الدراجات لتصل إلى كافة المناطق وهي مجهزة بكافة المعدات المطلوبة".