خامنئي: صادراتنا النفطية ستستمر دون توقف وقرار أميركا سيبقى بلا نتائج

أكد مرشد ​الثورة الاسلامية​ في ​ايران​ ​علي خامنئي​ أن "القرار الأميركي بشأن ​النفط​ سيبقى بلا نتائج حقيقية وصادراتنا النفطية ستستمر دون توقف". واشار الى انه "على الدول المعنية معرفة أننا سنرد على العداء ل​إيران​ ولن نسكت عن محاولات وقف صادراتنا النفطية".

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