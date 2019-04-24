انتخاب هيئة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني لبيوت الشباب

عقد الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب جلسة عمومية في بيروت لانتخاب هيئة ادارية جديدة للسنوات الاربع المقبلة. وفاز بنتيجة الانتخاب وتم توزيع المهام كما يلي: ​احمد رمضان​ رئيساً، هشام سليمان نائباً للرئيس، جوزفين زغيب امينة عامة، طارق ابو زينب امينا للصندوق والتواصل، نديم عبده اميناً للبرامج. وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب تأسس في العام 1965، وهو الممثل الحصري لحركة بيوت الشباب العالمية، ويعمل على تنشيط ​السياحة​ الشبابية والثقافية والمساهمة في تنمية ​المجتمع اللبناني​. ويشرف الاتحاد على ثمانية بيوت شباب منتشرة في المناطق اللبنانية كافة

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