كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: المفاوضات مع أمريكا ممكنة لكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكنة، ولكن بشرط رفع الضغوط التي تفرضها واشنطن، وإبداء الاحترام.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء إن "المفاوضات ممكنة لكن بعد إبداء الاحترام المتبادل ورفع الضغوط"، مؤكدا "البعض يعتقد أن أمريكا جاهزة للمفاوضات وإيران لا تريد ذلك، الأمر ليس كذلك".

وتابع روحاني في حديثه وجهه إلى السعودية والإمارات "تصفير صادراتنا النفطية ليس ممكنا وتعويض قطع صادرات النفط الإيراني من جانبكم، يعني الوقوف أمام الشعب الإيراني، هل نسيتم أن بقائكم على قيد الحياة أمام سياسة التوسع التي سلكها صدام كان بفضل قرارات إيران الحكيمة".