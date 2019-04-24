كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تهدم منزل الفلسطيني منفذ عملية سلفيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجيش الإسرائيلي بهدم منزل عائلة منفذ عملية سلفيت الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى، في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية القرية برفقة جرافة عسكرية، وعملت على إجلاء العائلة من المنزل. كما قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت على الصحفيين المتواجدين في المكان.

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وأبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة عمر أبو ليلى بقرار هدم المنزل في مارس الماضي بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة "أرئيل".

وكانت ما تسمى بالإدارة المدنية قد أمهلت عائلة منفذ العملية عمر حتى يوم الاثنين لإخلاء منزلهم.

ولقي عمر أبو ليلى مصرعه في 19 مارس 2019 بعد اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية في قرية عبوين قرب رام الله، علما أن جثمانه لا يزال محتجزا.