كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تختبر بنجاح صاروخها المضاد للسفن في شمال بحر العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختبرت البحرية الباكستانية بنجاح إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن تم تطويره محليًا من سفينة هجوم سريع في شمال بحر العرب، يوم أمس الثلاثاء. حسب بيان صحفي للذراع الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية.

ووفق موقع "ISPR"، جاء في البيان: "أصاب الصاروخ هدفه بدقة على الأرض، مما يدل على القدرات المثيرة للإعجاب لنظام الصواريخ الأصلي. وقد أظهر إطلاق الأسلحة الحية الناجح مرة أخرى القوة النارية الموثوقة للقوات البحرية الباكستانية والمستوى الذي لا تشوبه شائبة من التوطين في الأسلحة عالية التقنية التي حققتها صناعة الدفاع الباكستانية".

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وشهد نائب رئيس أركان البحرية، نائب الأميرال كليم شوكت، اختبار الصاروخ على متن سفينة تابعة للبحرية الباكستانية.

وأكد نائب الأميرال شوكت، عزم البحرية الباكستانية على ضمان الدفاع البحري الموثوق به وحماية المصالح البحرية الوطنية بأي ثمن.

ولم تحدد البحرية الباكستانية سفينة الهجوم السريعة المستخدمة في اختبار صاروخ هجوم برّي مضاد للسفن. وتقوم باكستان بتطوير صاروخ مضاد للسفن مؤسس Babur 1B (يُعرف أيضًا باسم Hatf VII)، والذي تم اختباره آخر مرة في أبريل 2018.