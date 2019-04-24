كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة جزائرية تأمر بإيداع الإخوة كونيناف في الحبس المؤقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، بإيداع الإخوة كونيناف الثلاثة، المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد، أمر بإيداع الإخوة كونيناف الثلاثة وشخص رابع في الحبس المؤقت.

وأوضحت القناة أن القاضي يواصل التحقيق مع باقي الموقوفين، حيث يتعلق الأمر بـ7 أشخاص يعملون في وزارة الصناعة من بينهم امرأتان.

Advertisements

​وذكر التلفزيون الجزائري، أمس الثلاثاء، أنه جرى توقيف 5 مليارديرات جزائريين، في إطار تحقيقات بقضايا فساد. وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب، الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، و4 أشقاء من عائلة كونيناف، التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

كما أعلن التلفزيون الجزائري، يوم السبت، أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، وهما من المحيط المقرب من بوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.

وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.