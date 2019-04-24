كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن تحطم آخر أحلام أردوغان بإعادة انتخابات اسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت آخر أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء بإعادة انتخابات اسطنبول التي تلقى فيها الحزب الحاكم في تركيا هزيمة مدوية.

وحسب تقارير صحفية، فقد رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الثلاثاء، طلبًا كان قد تقدم به حزب العدالة والتنمية، الحاكم، لإعادة الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول، بذريعة تصويت من سبق فصلهم من وظائفهم العمومية بموجب مراسيم رئاسية فيها.

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ورفضت اللجنة المذكورة “طلبًا ملحقًا” كان قد تقدم به الحزب، السبت الماضي، زعم فيه أن من فصلوا من وظائفهم بموجب مراسيم رئاسية لا يحق لهم التصويت؛ وبالتالي تعد الانتخابات باطلة وتتعين إعادتها، وهو ما رفضته اللجنة، وأكدت أنه يحق لهم التصويت بحكم الدستور.

وكان “العدالة والتنمية” تقدم بـ”الطلب الملحق”؛ ليوضح فيه أن هناك 14 ألفا و712 شخصا سبق فصلهم من أعمالهم ووظائفهم منذ المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس الماضي.

وأعلن الحزب أنه وجد في هذا الطلب مسوغا قانونيا لإصراره الشديد على إلغاء الانتخابات بمدينة إسطنبول، إذ زعم في الطلب المذكور أن “المادة الثامنة من القانون رقم 298 تمنع إدلاء المبعدين بموجب مراسم رئاسية بأصواتهم في الانتخابات”.