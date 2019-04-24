كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: قطر ترتكب خطأ فادحاً جسيما بالتقارب مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الخبير الدولي في مكافحة الإرهاب ورئيس مركز المعلومات الأوروبي الخليجي في إيطاليا ميتشل بلفر، الشعب القطري يدرك خطورة التقارب مع إيران جيداً، داعياً الحكومة القطرية إلى العودة للعمق الخليجي.

وبين، أن قطر ترتكب خطأ فادحاً جسيماً بالتقارب مع إيران.

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وأوضح بلفر من العاصمة البحرينية المنامة أن المقاطعة التي قامت بها الدول الأربع كانت نتيجة التدخلات القطرية في شؤون دول المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

وبيّن أن المحافظة على الأمن والسلام والاستقرار باتت أمراً مكلفاً، وتحمل ميزانيات الدول الكثير من الإنفاق في المتطلبات الأمنية والدفاعية، موضحاً أن مملكة البحرين واجهت تحديات كبيرة خلال أحداث 2011 ضد بعض المجموعات والجماعات التي تبنّت العنف، مثل سرايا الأشتر، التي تلقت دعماً وتمويلاً وتدريبات على يد إيران وحزب الله اللبناني.

وقال إن «التحريض القادم من إيران ينعكس بوضوح في الداخل البحريني من خلال إشعال الاضطرابات والعنف، وهو أمر ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق، وعامل أساسي لحدوث القلاقل وأعمال الفتنة».