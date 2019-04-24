كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براين هوك: نقف مع اليمن ضد تهديدات إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للسياسات، براين هوك، أن واشنطن تقف مع الحكومة اليمنية ضد تدخلات إيران وتهديداتها بالمنطقة.

جاء ذلك، خلال استقباله سفير اليمن بواشنطن أحمد عوض بن مبارك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بحسب وكالة "سبأ" الرسمية اليمنية.

وذكر المسؤول الأمريكي أن بلاده ستعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية؛ للقضاء على التهديدات التي يمثلها نظام طهران الإرهابي وأذرعه في المنطقة.

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وقال هوك: إن النوايا الحقيقية لمليشيا الحوثي وإيران بدأت تتضح جلية لدى السياسيين الأمريكيين وصانعي القرار، وإنه لن يألو الجميع جهدا حتى التخلص من هذا التهديد وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن وتأمين محيطه.

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وأوضح أن أمريكا لن تسمح بالعبث بالمصالح الدولية في المنطقة وبأمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

ومن جهته، قال سفير اليمن بواشنطن إن بلاده لن تسمح بأن يظل السلاح بأيدي مليشيات خارج سيطرة الدولة، بما يضمن أمن البلاد واستقرارها.

وأكد بن مبارك رفض الحكومة لأن يكون اليمن منصة لإطلاق الشرور الإيرانية وبث روح الكراهية والعداء بين الشعوب، واستهداف الدول الشقيقة المجاورة من أراضيها.

وذكر المسؤول اليمني أن الشعب -بعون الأشقاء والأصدقاء- سيلفظ هذه الجماعات ويفرض على الجميع احترام كيانه ووجوده، ولن يكون في اليمن أي مكان إلا لمن يتحدث لغة العقل والمنطق.

وأشار إلى خطورة استمرار التعنت الحوثي سواء فيما يخص اتفاق ستوكهولم أو الوضع في البلاد عموما، مضيفا أن المخططات الإيرانية تهدد الأطفال على المدى الطويل وتشوه عقولهم وتدفعهم للانتحار في سبيل مغامرات إيران للتمدد في المنطقة عبر عملائها الحوثيين، فضلا عن جرف مؤسسات الدولة وإنهاك واستنزاف مقدرات الشعب اليمني.