بريطانيا تحظر تقنيات "هواوي" من "الجيل الخامس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الثلاثاء، بمنع عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" من تزويد شركات البلاد، بأجزاء أساسية لشبكة الجيل الخامس "5 جي"، التوقع إطلاقها في وقت لاحق من العام الحالي.

وجاء قرار ماي عقب اجتماع للوزراء في مجل الأمن القومي، عارض فيه بعض الوزراء حصول الشركات البريطاني على أي تقنية من "هواوي"، لكن بحسب مصادر لصحيفة "ذي غارديان"، فإنه من المتوقع أن تسمح بريطانيا للشركة الصينية، بتزويد شركات الهواتف ببعض التكنولوجيا "غير الأساسية".

وقالت الصحيفة إن الخطوة تثير مخاوف تجاه ردود أفعال صينية حكومية أو من الشركة بحد ذاتها، خصوصا أن العلاقة الاقتصادية البريطانية الصينية جيّدة.

ويأتي قرار ماي في ظل المخاوف الأمنية من الشركة، التي عبرت عنها دول كثيرة، واتخذت الولايات المتحدة قرارا حاسما بشأنها، تتضمن حظر "هواوي" من أي تقنية لها علاقة بالجيل الخامس.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم القيود الأميركية ضد "هواوي"، فإن إيراداتها ارتفعت بـ39 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري.