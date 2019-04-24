زياش ودرفلو يتألقان في الدوري الهولندي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سطع نجم مهاجم نادي أياكس أمستردام، المغربي حكيم زياش، ورأس حربة فريق فيتيسه أرنهم، الجزائري أسامة درفلو، بقوة، في المباراة التي فاز فيها أبناء المدرب إيريك تين هاغ بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الأسبوع 32 في الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وبذل أياكس أمستردام جهودا في البحث عن الهدف الأول منذ الدقائق الأولى في المواجهة القوية أمام فيتيسه أرنهم، في هجمات منظمة أتقنها ليتمكن النجم العربي المغربي زياش من افتتاح نتيجة المباراة في الدقيقة 41 بعدما تلقى كرة عرضية من زميله أسكنها في شباك حارس الفريق الضيف.

واستمر أياكس بإحكام قبضته على مجريات المواجهة، بعد أن سجل الصربي دوشان تاديتش الهدف الثاني في الدقيقة 54 عبر ركلة جزاء، ليعزز زميله المدافع ماتيس دي ليغت النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني، لكن رد فيتيسه أرنهم جاء سريعا، عبر نافاروني فوور في الدقيقة 66، لكن الصربي دوشان تاديتش عاد إلى التسجيل في الدقيقة 80، عبر ركلة جزاء ثانية حصل عليها أياكس أمستردام، إلا أن النجم الجزائري درفلو استطاع إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82، الذي لم يكن كافيا.

وبفضل النجم المغربي زياش، واصل أياكس أمستردام التربع على عرش صدارة ترتيب جدول الأندية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم، برصيد 77 نقطة، فيما تجمد رصيد فيتيسه أرنهم عند 47 نقطة بالمركز السادس.