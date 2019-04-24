انت الان تتابع تفاصيل خبر سريلانكا.. الكشف عن تفاصيل تفجيرات الأحد الدامية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:52 صباحاً - أعلن نائب وزير الدفاع السريلانكي ارتفاع حصيلة تفجيرات الأحد الماضي الدامية، إلى 359 قتيلاً، بينهم 39 أجنبياً.

وكشف المسؤول السريلانكي، خلال مؤتمر صحفي له بالعاصمة كولومبو، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أكثر من 100 شخص للاشتباه في صلتهم بتفجيرات الأحد الماضي.

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن "زعيم جماعة إسلامية محلية نفذت تفجيرات سريلانكا انتحر في فندق"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أحد "منفذي التفجيرات درس في بريطانيا وأستراليا، وأن من بين المنفذين أيضاً امرأة".

وفي السياق ذاته نقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة السريلانكية قولها: إنها "نفذت تفجيراً محكوماً بالقرب من سينما سافوي في كولومبو".

Advertisements

كما أكدت الشرطة أن "9 انتحاريين نفذوا تفجيرات الأحد الماضي"، مشيرة إلى أنه "تم تحديد هوية 8 منهم".

من جانبه نفى السفير الأمريكي في كولومبو الأنباء التي تحدثت عن تنبيه بلاده للسلطات السريلانكية بخطر وقوع انفجارات إرهابية بالتزامن مع عيد الفصح الأحد الماضي.

وقال في هذا الصدد: "لم تكن لدينا تقارير مسبقة عن خطط لهجمات، ولم نصدر أي تحذيرات"، مشيراً إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يشارك في التحقيقات".

وأسفر الهجوم الذي استهدف 3 كنائس و4 فنادق خلال احتفالات عيد الفصح يوم الأحد الماضي في العاصمة كولومبو وضواحيها، عن مقتل 321 شخصاً من بينهم 45 طفلاً، وجرح أكثر من 500، بحسبما ذكرته مصادر رسمية.