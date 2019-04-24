شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان الأعجم: قطر أصبحت الممول الرئيسي لميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

أكد المحلل السياسي اليمني، عدنان الأعجم، إن إيران لم تعد هي من تمول ميليشيات الحوثي الموالية لها في اليمن، جراء ما تعانيه من أزمة اقتصادية، كاشفاً عن الدور القطري في تمويل الميليشيات بالأموال والأسلحة، وفقا لقطر يلكيس.

وقال الأعجم إن إيران تمر بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، ما تسبب بتراجع ميليشيات الحوثي خلال الأشهر الماضية، وهو التراجع الذي دفعهم إلى المشاركة في مشاورات السويد، قبل أن تسارع قطر في إنقاذهم بمدهم بالأموال والأسلحة، التي جعلتهم ينتقلون من الدفاع إلى الهجوم"، في إشارة إلى الهجمات التي شنها مسلحو الحوثي على الضالع ويافع جنوبي اليمن.

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وكشف الأعجم عن تنسيق بين الإخوان والحوثيين من خلال تسليم بعض المواقع من قبل الإخوان للميليشيات كرد جميل لقطر وليس للحوثيين".

وشنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران هجمات على ريف مدينة الضالع، قبل تسليم مواقع كانت بقبضة قوات موالية للإخوان، الأمر الذي دفع التحالف العربي بقيادة السعودية إلى الدفع بقوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية لصد الميليشيات في بلدات ريف إب اليمنية المجاورة للضالع.

وكشفت مصادر طبية في ذمار عن وصول العشرات من القتلى والجرحى أمس الأحد قادمة من مدينة إب اليمنية، فيما أكدت مصادر أن العشرات من جثث ميليشيات الحوثي تركت فوق تلال جبلية بين محافظتي الضالع وإب بعد أن فشلت الميليشيات من سحبها.