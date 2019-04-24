شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات حاضنة لأول وزارة بالعالم «اللامستحيل» والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، إن "الشواهد الحضارية في دولة الإمارات كثيرة ومتنوعة، على أن المستحيل لم يعرف طريقاً قط إلى نهج القيادة الثابت في دفع عجلة التنمية والبناء على اختلاف أوجهها، وتعزيز قدرات المواطن للمنافسة عالمياً في مجالات عدة، توجت بقرب الوصول بالمواطن الإماراتي إلى الفضاء".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء "لم تكن مسيرة البناء في الإمارات تقليدية يوماً، حتى غدت الدولة عنوان «اللامستحيل»، ولم يكن الوصول بها إلى هذا المستوى من التطور والعالمية إلا بتجاوز المستحيل عبر إرادة صلبة تذلل الصعاب وتقولبها لتصنع منها تحديات ومن ثم إنجازاً للوطن والإنسانية".

ومضت الصحيفة:"اليوم، تؤطر القيادة نهجها منذ عشرات السنين بتخطي المستحيل، في «وزارة اللامستحيل»، لتكون الإمارات حاضنة لأول وزارة من هذا النوع في العالم، سعياً منها نحو ترسيخ الإصرار على تجاوز التحديات، وتذليل الصعاب، وتمهيد الطريق أمام المواطن للوصول به إلى المستقبل الذي نريد".

واختتمت:"الوزارة «غير تقليدية» تتسق مع جهود «غير تقليدية» تبذل، هي ممثلة لفكر ونهج عمل، أكثر من كونها هيكلية إدارية، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وستكون محركاً رئيساً للتنمية وتستبق أي معيق، وإن وجد فإنه لن يشكل فارقاً عند قيادة لا ترى المستحيل في قاموسنا، ولا يحوز أي جزء من تفكيرنا، ولن يكون أيضاً جزءاً من مستقبلنا".