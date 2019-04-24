"الخليج": الشارقة تقدم أنموذجاً متقدماً ومنفرداً

ذكرت صحيفة خليجية، إن مشروع الشارقة المعرفي والثقافي والتنموي فخر لكل إماراتي وعربي، خصوصاً حين مشروع الشارقة الثقافي يكمل مشروع الشارقة التعليمي ويتكامل معه، ووسط المشهد، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوجه ويرشد ويشرف بنفسه على العناوين الشاملة كما على التفاصيل الدقيقة، فالشارقة إمارة تعليم كما هي إمارة ثقافة، وفي الشارقة عدد من أهم وأفضل المدارس والجامعات في المنطقة وفقاً لتصنيف المؤسسات المتخصصة والمحايدة.

واضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء انه من المجرد البعيد يخطر على البال ولا يكاد، إلى المجسد في كلمة أو حركة أو رفيف موسيقى، تمازجت فقرات الحفل الاستعراضي الكبير الذي ملأ خشبة وفضاء مسرح المجاز في الشارقة، وكان سقف المسرح مفتوحاً بعلو السماء، وفي نهاية ما لا ينتهي أبداً، قالت الشارقة السر: الكتاب، فهناك ليلة ثانية بعد الألف في حكايات شهرزاد لشهريار أو للدهر، وهناك ليال ونهارات، طالما كان هناك من يروي ومن يكتب ومن يقرأ. عرض مذهل يليق بمناسبة دخول الشارقة في سنة اللقب، عاصمة عالمية للكتاب.

واشارت الى وجود هذا الحدث المذهل بين فعاليتين ثقافتين كبيرتين: مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومشاركة الشارقة كضيف شرف في معرض تورينو الدولي للكتاب كضيف شرف في شهر مايو المقبل، مع التذكير بأن الشارقة وهي تعيش كونها العاصمة العالمية للكتاب بمعرفة / اليونسكو / ستكون أيضا ضيف شرف معرض موسكو الدولي للكتاب في سبتمبر المقبل، ومعرض مدريد الدولي للكتاب في أكتوبر المقبل، وكل ذلك في المرحلة الأولى من سنة اللقب، حيث يلي هذه المرحلة حضور مكثف ومدروس للشارقة كضيف شرف في عدد من معارض الكتب الكبرى العالمية.

واكدت ان هناك اليوم حقيقة ثقافية ساطعة لا يمكن إنكارها على المستوى العالمي اسمها الشارقة أول الأسباب أن الشارقة، الفكرة والمدينة والإمارة، تقدم أنموذجاً متقدماً ومنفرداً ويحتذى، حتى إن دولاً ومجموعات ثقافية بدأت، في السنوات الأخيرة، تقلد أنموذج الشارقة.