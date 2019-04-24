شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: يمكن الخروج من المأزق الاقتصادي بجهود الإمارات والسعودية ومصر والان مع التفاصيل

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، أنه يمكن الخروج من المأزق الاقتصادي التي تمر به البلاد بجهود الإمارات والسعودية ومصر.

وقال رئيس المجلس الانتقالي بالسودان إن قوى إعلان الحرية والتغيير ذات تأثير كبير في الشارع السوداني، معربا عن تطلعه بأن يتم التوافق بين جميع الأطراف السياسية.

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وأضاف البرهان أنه سيتم حل اللجان المتخصصة التي شكلها المجلس عقب تشكيل الحكومة المدنية.

كان البرهان قد أكد، الأحد في حوار تلفزيوني، أن المجلس العسكري بالسودان ليس طامعا في السلطة في البلاد، مؤكدا أن حزب الرئيس المعزول عمر البشير لن يشارك في المرحلة الانتقالية.

وتابع "نثمن دور الشباب وتضحياتهم في سبيل الوصول بثورتهم إلى مبتغاها، مقدماً التحية للشهداء والجرحى"، مضيفا "لسنا خصما لأحد وليس لدينا مصلحة مع أي جهة، ولا نقف مع أي منها ضد الأخرى"، لافتاً إلى أن "كل لجنة من لجاننا أوكلت إليها واحدة من أعمال الوزارات، وتعمل كلها في تنسيق كامل من أجل تخطي هذه المرحلة".