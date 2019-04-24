شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السريلانكي يكشف سبب انفجار اليوم: «تحت السيطرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: سمع دوي انفجار كبير اليوم الأربعاء بالقرب من سينما سافوي في العاصمة السريلانكية كولومبو. وأعلن الجيش السريلانكي أنه من قام بتنفيذ “تفجير تحت السيطرة” لتفكيك عبوة ناسفة قرب صالة سينما سافوي في كولومبو. يأتي ذلك بعد سلسلة تفجيرات دامية قتلت وجرحت المئات قبل أيام.

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