شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار جديد في سينما بسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

شهدت العاصمة السريلانكية كولومبو، قبل قليل، وقوع انفجار في سينما سافوي، بحسب "رويترز". وكانت سريلانكا شهدت، الأحد الماضي، سلسلة من التفجيرات التي أودت بحياة المئات. فيما تواصل الشرطة مطاردة الإرهابيين، بعدما ألقت القبض على عدد منهم

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