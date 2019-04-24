انفجار في سينما سافوي بسريلانكا

الخليج 365/ بغدادأفادت وكالة رويترز، الاربعاء، بوقوع انفجار جديد في صالة سينما "سافوي" في العاصمة السريلانكية كولومبو بعد سلسلة تفجيرات دامية هزت البلاد يوم الأحد الماضي.

وذكرت السلطات السريلانكية ان عبوة ناسفة كانت داخل دراجة نارية مركونة انفجرت قرب سينما في العاصمة كولومبو.

وارتفع عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة وضواحيها يوم الأحد الماضي إلى 359 قتيلا ومئات الجرحى، وفقا لما أفادت به مصادر في الشرطة.



وقال المتحدث باسم الشرطة روان جونسايكر اليوم الأربعاء في بيان "ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى 359".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال إنها نفذت من قبل سبعة مهاجمين.

من جهتها أفادت السلطات أمس بأن جماعتين متشددتين سريلانكيتين، هما جماعة "التوحيد الوطني" وجمعية "ملة إبراهيم"، مسؤولتان عن التفجيرات.

يذكر أن العاصمة كولومبو وضواحيها شهدت الأحد تفجيرات دامية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، تزامنت مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين، وأسفرت عن مقتل 359 شخصا، بينهم العشرات من جنسيات مختلفة، وإصابة نحو 500 آخرين.

