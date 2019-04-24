وزير الدفاع الإيراني يلتقي وفدا أمنيا عراقيا في موسكو

الخليج 365/ بغدادالتقى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، مع الوفد العراقي المشارك في المؤتمر الثامن للأمن في العاصمة الروسية موسكو.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بأن "حاتمي أجتمع يوم أمس الثلاثاء، في موسكو مع رئيس الوفد العراقي اللواء محمد الجواد وبحث معه العلاقات الأمنية المشتركة".

وأضاف التلفزيون الإيراني أن "اللقاء تم على هامش مؤتمر الأمن الدولي السنوي الذي تقيمه وزارة الدفاع الروسية والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء بمشاركة 89 بلدا ويستمر حتى 25 نيسان".



وكان حاتمي قد وصل على رأس وفد رفيع المستوى إلى موسكو للمشاركة في المؤتمر الذي يناقش التطورات الأمينة على مستوى العالم والمنطقة.

وقال حاتمي للصحفيين لدى وصوله إلى مطار موسكو ظهر يوم أمس الثلاثاء ردا على سؤال بشأن أهمية مؤتمر موسكو الأمني إن "هذا المؤتمر يشكل فرصة سانحة ومناسبة يطرح من خلالها المسؤولون والساسة من مختلف الدول وخاصة في المجال الدفاعي والأمني، وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الأمنية العالمية ويستمعون إلى وجهات نظر الآخرين".

وأردف وزير دفاع إيران، قائلا "يتم في هكذا مؤتمرات تبادل وجهات النظر بشأن أبعاد هذه الأخطار، وستتمثل نتائجه في إيجاد حلول وآليات مشكلته من اجل الوصول إلى عالم أكثر أمنا".

