ظریف یعلق على اعدامات السعودیة: فریق ب يمنح الحصانة ضد اي جريمة

علق وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف، الاربعاء، حول اعدام 37 شخصا في السعودیة، مشيرا الى أن ما سماه "فريق ب" (بولتون وبن سلمان وبن زاید وبي بي نتنیاهو) یمنح الحصانة ضد أي جریمة.
وكتب ظریف فی تغریدة علي تویتر: بعد تجاهل تقطیع جسد أحد الصحفیین، وعندما تقوم السعودیة بإعدام 37 رجلاً في یوم واحد، لا یسمع أي تعلیق من حكومة ترامب، حتى عندما یصلب شخص بعد یومین من عید الفصح.
وصرح بان العضویة في ' فریق ب' الذي یضم بولتون وبن سلمان وبن زاید ونتنیاهو، یمنح الحصانة ضد ارتكاب أی جریمة.
وكانت وزارة الداخلیة السعودیة أعلنت أمس الثلاثاء، إعدام 37 شخصا جمیعهم من الجنسیة السعودیة بعد إدانتهم بتهم متصلة بـ"الإرهاب".
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