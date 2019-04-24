إصابة 27 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي نابلس

أصيب 27 فلسطينيا على الأقل بالرصاص المطاطي والغاز السام والمسيل للدموع في مواجهات اندلعت في ساعة مبكرة صباح الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن طواقم طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها تعاملت مع 27 إصابة خلال مواجهات في محيط قبر يوسف وشارع عمان ومفرق الغاوي شرق مدينة نابلس.



وأوضحت أن من بين الإصابات 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي، منها إصابتان بالرأس نقلتا للمستشفى لاستكمال وتلقي العلاج، إضافة إلى 14 إصابة بالغاز السام والمسيل للدموع، بينها إصابة لطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين.

وكان نحو 1500مستوطن قد اقتحموا مقام قبر يوسف فجرا، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال، لأداء طقوس دينية، برفقة أعضاء كنيست من حزب الليكود، ورئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان.