البرلمان العربي: انتهاكات الحوثي ضد النواب تتنافى مع القانون الدولي

أدان البرلمان العربي الجرائم والانتهاكات السافرة التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النوب اليمني، مؤكدا أنها تتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان الأربعاء، إنه تلقى رسالةً مكتوبةً من سلطان سعيد البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب.

وكشف الدكتور السلمي أن انتهاكات الحوثي شملت فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية للذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، خاصة النواب الذين حضروا جلسات المجلس في مدينة سيئون في 13 أبريل/نيسان الجاري.

وانعقد البرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، في جلسة غير اعتيادية هي الأولى منذ الانقلاب الحوثي على السلطة قبل 4 سنوات.

وانتخب النواب سلطان البركاني رئيسا توافقيا للمجلس، إلى جانب انتخاب هيئة الرئاسة بمشاركة 141 عضوا وهو النصاب القانوني.





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وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الانتهاكات شملت مصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وتفجير منازل بعضهم وتشريد أسرهم، واعتقال أبناء وأقارب الأعضاء وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية.

وأدان رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة هذه الجرائم التي تتنافى مع القانون الدولي وكل المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، محملا ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء.

وذكر الدكتور السلمي، في بيانه، أنه استمراراً لجهود البرلمان العربي لدعم الشعب اليمني والشرعية في البلاد، فإنه خاطب، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث، وطالبهم بإدانة واستنكار هذه الجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني.





كما دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تُعاقب ميليشيا الحوثي وداعميها وتُحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها جماعة الحوثي الانقلابية بالقوة.

وأكد رئيس البرلمان العربي مواصلة جهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً، وما تقوم به قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة جميع مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودعم أمـن واسـتقرار ووحدة الـيمن وسلامة وسيادة أراضيه.