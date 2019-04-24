انت الان تتابع شرطة سريلانكا تحذر من «شاحنة مريبة» بالعاصمة كولومبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شرطة سريلانكا

حذرت شرطة سريلانكا المواطنين، عبر رسائل نصية عبر هواتفهم اليوم، من شاحنة مريبة تجوب العاصمة كولومبو، ذلك بعد لحظات من إعلان تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق بالعاصمة وبعض المدن، يوم الأحد الماضي، وأعلن وزير الإعلام السريلانكي روفان فييارديني، في تصريحات اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا الهجمات الانتحارية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط 321 قتيلًا و521 جريحًا، وكشف وزير الدفاع روان فيجواردينا، أن التحقيقات تظهر أن الهجمات كانت ردا انتقاميا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم.

وقال وزير الدفاع السريلانكي، إن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذى التفجيرات، وأنه سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن. (اقرأ: محمد في مهمة انتحارية.. من المتهم الأول بتفجيرات سريلانكا؟) وفي سياق متصل، تم تنكيس الأعلام الوطنية، وأحنى السريلانكيون رؤوسهم مع بدء 3 دقائق من الصمت عند الساعة 8.30

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