قمة كيم وبوتين.. لا جديد بانتظار كوريا الشمالية

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من المقرر أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية أبريل الجاري، فما النتائج المتوقعة من هذا الاجتماع التاريخي؟

أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، صحة التقارير التي أشارت إلى أن زعيم البلاد كيم جونج أون، من المقرر أن يسافر إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين للمرة الأولى، ولم يتم تحديد موعد نهائي للقاء، إلا أن الكرملين أعلن أن القمة ستكون في النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، ويأتي هذا الاجتماع بين الحليفين القديمين، في وقت حاسم بالنسبة لكوريا الشمالية، بعد أن فشلت القمة الأخيرة بين كيم ودونالد ترامب في هانوي فبراير الماضي، إلا أن كلا من موسكو وبيونج يانج، تحملان أجندات مختلفة في القمة التي من المتوقع أن تستضيفها مدينة "فالديفوستوك" شرق روسيا.

ما مدى التأثير الروسي على كوريا الشمالية؟ تقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الاتحاد السوفيتي كان حليفًا رئيسيا لكوريا الشمالية؛ حيث قدم لها مساعدات اقتصادية، وإنسانية، كما منحها المعرفة النووية. إلا أنه منذ انهيار الستار الحديدي في 1991، تأثرت العلاقة بين البلدين؛ حيث لم يعد هناك حاجة لدعم

ما مدى التأثير الروسي على كوريا الشمالية؟

تقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الاتحاد السوفيتي كان حليفًا رئيسيا لكوريا الشمالية؛ حيث قدم لها مساعدات اقتصادية، وإنسانية، كما منحها المعرفة النووية.

إلا أنه منذ انهيار الستار الحديدي في 1991، تأثرت العلاقة بين البلدين؛ حيث لم يعد هناك حاجة لدعم بيونج يانج بعد ضعف العلاقات الأيديولوجية، كما أن كوريا الشمالية ليست سوقًا جذابة للاستثمارات الروسية، بسبب ضعف اقتصادها.

ومع بداية عودة روسيا إلى الساحة الدولية كقوة عظمى مرة أخرى في بداية الألفية، تحسنت العلاقات لكن بدرجة أقل؛ حيث أشار أندري لانكوف الأستاذ في جامعة "كوكمين" في كوريا الجنوبية، إلى أن روسيا بدأت تدعم بعض الدول، من منطلق إستراتيجية "عدو عدوي صديقي".

وكانت القمة الأخيرة بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية في 2011، عندما التقى الرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، مع كيم جونج إيل الزعيم السابق للبلاد.

العلاقة بين البلدين لها أبعاد جغرافية أيضا؛ حيث تشترك كوريا الشمالية في خط حدودي صغير، مع مدينة "فالديفوستوك" التي تضم أحد أهم الموانئ في البلاد.

ووفقًا لوزير الخارجية الروسي، هناك نحو 8 آلاف عامل كوري شمالي يعملون في روسيا، ويرسلون كمية كبيرة من العائدات إلى بلادهم.

وتحت وطأة العقوبات الحالية التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، يجب أن يغادر كل هؤلاء العمال إلى بلادهم بحلول نهاية العام الجاري.

ما الذي تريده كوريا الشمالية من القمة؟

انتهت قمة هانوي التي جمعت كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي، دون أي تقدم يذكر في برنامج كوريا الشمالية النووي، وهي النتيجة التي لم تتوقعها كوريا الشمالية، التي كانت تأمل في التوصل لاتفاق يرفع عنها العقوبات الدولية التي دمرت اقتصادها.

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البروفيسور أندري لانكوف يقول: "بدأ تأثير العقوبات الدولية يظهر، وبدون تغيير في الموقف الأمريكي، فمن غير المرجح أن تكون كوريا الشمالية قادرة على تخفيف العقوبات، والتعامل مع العالم الخارجي".

لذلك تحتاج كوريا الشمالية إلى الاتصال بأي شخص قد يكون مفيدًا في تحقيق هذا الهدف، حتى هذه المساعدة الدبلوماسية الرمزية ستكون مفيدة لبيونج يانج.

ويرى أليكسي مورافيف الأستاذ في جامعة "كورتين" في أستراليا، أنه على كوريا الشمالية أن تُظهر للولايات المتحدة "أنهم ليسوا في عزلة"، مضيفا "إذا تمكنوا من إظهار أن القوى الكبرى لا تزال تدعمهم، فإن هذا سيمنحهم قوة مساومة إضافية للتحدث إلى الولايات المتحدة والصين"، لذلك تعد روسيا خيار جذاب.

ويشير مورافيف إلى أن "كيم يحتاج إلى الحصول على دعم كامل"، مضيفا "أنه ماهر في لعب أدوار دبلوماسية عالية المخاطر لمصلحة كوريا الشمالية الاقتصادية، ومن أجل الحفاظ على نظامه".

وتأتي هذه الخطوة في التواصل مع شركاء الحوار الآخرين، بالتزامن مع تجدد النشاط الصاروخي لبيونج يانج للضغط على واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال بارك يونج جا الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، للإذاعة البريطانية "إن إستراتيجية كوريا الشمالية كانت دائما تعتمد على اللعب على الصراعات بين القوى العالمية للحصول على تنازلات بهذه الطريقة"، "لذا فإن الاجتماع مع روسيا يمكن أن يكون ورقة ضغط تستغلها ضد الصين والولايات المتحدة".

ماذا تريد موسكو؟

كان بوتين حريصا على مقابلة الزعيم الكوري الشمالي خلال الفترة الماضية، إلا أنه تم تهميش الكرملين إلى حد ما، خلال القمتين التي عقدهما ترامب وكيم.

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لذلك بعد فشل محادثات هانوي، يعد الاجتماع مع كيم جونج أون فرصة جيدة لبوتين لإعادة موسكو إلى الملعب.

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ومثل الولايات المتحدة والصين، فإن روسيا لا تشعر بالراحة من امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية، كما أنها كانت جزءًا من المحادثات السداسية في أوائل الألفية، التي فشلت بعد انسحاب بيونج يانج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ولكن على عكس واشنطن، تريد موسكو قبول الوضع الراهن؛ حيث تعتبر الأخيرة نزع السلاح النووي هدفًا غير واقعي، لذلك يريد الكرملين بدلا من ذلك إجراء محادثات مع بيونج يانج تهدف إلى استقرار الوضع.

مشاركة روسيا في قضية كوريا الشمالية، تعد مسألة هيبة وسمعة، فبغض النظر عن كيف ستنتهي العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، تحرص روسيا على المشاركة في هذه القضية تحت أي مسمى.

وإذا تمكن بوتين من أن يكون له رأي على الأقل في هذه القضية، فذلك سيساعده في إظهار روسيا كقوة عظمى لا تزال موجودة في المنطقة.

ما هي النتيجة المحتملة للمحادثات؟

تقول "بي بي سي" إنه وفقًا لمعظم التقديرات، لن يكون هناك أي اتفاق رئيسي أو صفقات مبرمة بين البلدين، وبصرف النظر عن الحصول على بعض الاعتراف الدولي والضغط لمحادثات مستقبلية مع واشنطن، تهتم كوريا الشمالية بشكل أساسي بالمال.

يقول أندري لانكوف إن "الوضع الاقتصادي في البلاد سيء، وتريد بيونج يانج تخفيف العقوبات؛ حتى يمكنها الانخراط في التجارة العالمية، كما أنها تريد -أيضًا- الحصول على مساعدات"، ومع ذلك، من غير المرجح أن تمنحها موسكو ما تريد.

حيث يرى لانكوف أن الشعور السائد في موسكو يعتبر بيونج يانج دولة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن السيطرة عليها، لذا لن ينفق الكرملين الكثير من المال عليها.

وقال لي جاي تشون سفير كوريا الجنوبية السابق لدى روسيا "لا أعتقد أن كوريا الشمالية يمكنها الحصول على الكثير من روسيا".

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وأضاف أن "الاقتصاد الروسي في وضع صعب بعد العقوبات المفروضة عليه بسبب شبه جزيرة القرم، لذا سيكون الاجتماع بمثابة إشارة إلى إدارة ترامب وكوريا الجنوبية".

في الوقت نفسه سيكون للاجتماع انعكاسات محلية؛ حيث يقول جاي تشون إن "الكوريين الشماليين على علم بفشل القمة الأخيرة مع الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الاجتماع مع روسيا يمكن أن يكون استعراضًا أمام الشعب الكوري الشمالي".

ومن حيث العلاقات الاقتصادية، فإن روسيا ملزمة بعقوبات مجلس الأمن الدولي، ويؤكد لانكوف أن "موسكو لن تنتهك هذه العقوبات بشكل رسمي، في أحسن الأحوال، قد تتجاهل موسكو بعض العقوبات البسيطة".

حيث إن الكرملين يعتقد أن الانتهاكات العلنية للعقوبات، من شأنها أن تضر فقط بمصالح روسيا دون مقابل يذكر، فكوريا الشمالية ليست سوق تصدير مهم لروسيا، وفي المقابل، ليس لدى كوريا الشمالية منتجات رئيسية مفيدة لروسيا.

ويقول لانكوف "أكثر ما يمكن أن تقدمه موسكو، هو وعود رمزية صغيرة بالمساعدة، وكثير من الكلمات مع القليل من الإجراءات".

وأضاف أن "موسكو قلقة من إنفاق الأموال على بلد يعتبر غير موثوق به للغاية، خاصة في وقت تعاني فيه روسيا نفسها من العقوبات الدولية".

لذلك في النهاية، قد تكون روسيا مجرد صوت آخر يحث كوريا الشمالية على تجنب التوترات المتصاعدة، في حين يأمل كيم جونج أون أن يضعه الاجتماع في موقف أفضل أمام واشنطن.