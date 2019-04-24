واشنطن ترد على تصريحات إيران وتحذر من تهديد الملاحة في هرمز وباب المندب

ردت واشنطن على التصريحات الإيرانية المهدِّدة بإغلاق مضيق هرمز في حال مُنعت من استخدامه، محذرة من تهديد الملاحة في هرمز وباب المندب.
وطالبت واشنطن إيران وجميع الدول باحترام حرية الملاحة وتدفق النفط عبر باب المندب وهرمز.
وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، هدد بأن بلاده ستغلق مضيق هرمز في حال مُنعت من استخدامه.
وقال تنكسيري، في مقابلة مع قناة «العالم» الإيرانية الإثنين جاءت بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف نظام الإعفاءات من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني: «إن مضيق هرمز هو ممر بحري وفق القوانين الدولية ولن يستفيد منه أحد في حال منعنا من استخدامه».
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أنه تقرر عدم تمديد نظام الإعفاءات من عقوبات واشنطن على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى مايو المقبل لمجموعة دول وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ، خاصة بعد قرار ترامب في مايو الماضي الخروج من الصفقة النووية وإعادة فرض عقوبات اقتصادية واسعة على طهران.
وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر على شراء النفط الإيراني، وهددت الولايات المتحدة بأنها ستطبق العقوبات بحق كل الدول التي ستواصل شراء هذه المادة من إيران.
وردًا على هذه العقوبات تعهدت إيران مرارًا، على لسان كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين، بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.
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