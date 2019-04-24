قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بلغت قوته 6.1 درجة وقع بشمال شرق منطقة آسام بالهند في ساعة متأخرة مساء أمس.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان على بعد 114 كيلومتراً شمال غربي بلدة ديبروجاره وعلى عمق تسعة كيلومترات.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 1.45 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وشعر به الناس على الجانب الآخر من الحدود في التبت.
وتقع منطقة آسام التي تشتهر بزراعة الشاي قرب الحدود مع الصين وهي قليلة السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.1 درجات يهز شرقي الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.