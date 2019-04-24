زلزال بقوة 6.1 درجات يهز شرقي الهند

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بلغت قوته 6.1 درجة وقع بشمال شرق منطقة آسام بالهند في ساعة متأخرة مساء أمس.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان على بعد 114 كيلومتراً شمال غربي بلدة ديبروجاره وعلى عمق تسعة كيلومترات.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 1.45 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وشعر به الناس على الجانب الآخر من الحدود في التبت.

وتقع منطقة آسام التي تشتهر بزراعة الشاي قرب الحدود مع الصين وهي قليلة السكان.