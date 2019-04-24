القضاء البرازيلي يخفض مدة سجن لولا دا سيلفا 4 سنوات

خفضت محكمة العدل العليا في البرازيل مدة سجن الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من 12 سنة وشهر واحد إلى 8 سنوات و10 أشهر، بما يسمح له بطلب الإقامة الجبرية في منزله بحلول شهر سبتمبر المقبل، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وكان دا سيلفا (73 عاماً) سجن في مدينة كوريتيبا جنوبي البرازيل في شهر إبريل من العام الماضي بعد أن أدين بتهم الفساد وغسيل أموال تتعلق بتجديد مبنى على شاطئ البحر كان يخطط لشرائه.

كما خفضت المحكمة التعويضات التي يحتاج لولا إلى دفعها من 16 مليون ريال (4 ملايين دولار) إلى 2.4 مليون ريال.

وتتعلق قضية لولا بالفضيحة المسماة "لافا جاتو" التي تحيط بشركة النفط الحكومية "بتروبراس" ، المتورط فيها عشرات المقاولين والساسة.

وتسبب سجن لولا، الذي يقول أنصاره إنه مدفوع بأسباب سياسية، في منعه من خوض انتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر، حيث كان من المتوقع أن يفوز فيها.

وساعد غياب لولا عن تلك الانتخابات في فوز المرشح اليميني جير بولوسونارو الذي أدى القسم رئيساً للبلاد مطلع يناير الماضي.

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