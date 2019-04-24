عرض فرص العمل أمام الطلاب المغاربة في فرنسا

نظم منتدى مسارات مهنية في المغرب (كارييرز إن موروكو)، قبل أيام قليلة في العاصمة الفرنسية باريس، يوما جديدا لتقديم فرص العمل وتكوين مسارات مهنية في المغرب، خاصة في مجال أنظمة المعلوميات والقطاع الرقمي.

وتوخى اللقاء الباريسي تسهيل المبادلات بين المقاولات المغربية، ومتعددة الجنسيات في مجال المعلوميات والقطاع الرقمي، وخريجي المدارس الكبرى والجامعات المرموقة في مختلف مدن فرنسا، خاصة في ميدان الاندماج وتدبير البنيات التحتية.

وأكد المنظمون أن الأمر يتعلق بانتهاز فرص التشغيل المقترحة في مهن تعرف نموا كبيرا بالمغرب، مشيرين إلى وجود أزيد من 500 منصب شغل مقترح من قبل المقاولات المشاركة.

وبالإضافة إلى استكشاف إمكانيات التشغيل، سلط هذا اليوم أيضا الضوء على المشاريع التي ينجزها مختلف الفاعلين في قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورين) في المغرب.