حالة الطقس: الجو لطيف ومعتدل والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي، اليوم الأربعاء، أن تواصل درجات الحرارة بالارتفاع وبشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويسود جو لطيف ومعتدل في كافة المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الخميس، مع أجواء أكثر اعتدالا ودافئا في كافة المناطق وتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود ثلاثة درجات مئوية. وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وفي يوم الجمعة، تستمر الأجواء اللطيفة والمعتدلة في كافة المناطق، وهو يوم مناسب للرحلات والخروج من المنازل، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي ثلاثة إلى أربعة درجات مئوية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربعة درجات مئوية. ويسود جو شديد الدفء وخماسيني في بعض الفترات. الرياح تكمون شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو مشمسا ودافئا نهارا وباردا نسبيا ليلا، والحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع جو مشمس وشديد الاعتدال في كافة المناطق وتسود أجواء حارة في الأغوار والمنخفضة ومناطق البحر الميت. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.