شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إعلام البرلمان" يكشف تفاصيل تقرير زيارة وفد اللجنة إلى محافظة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، تفاصيل تقرير زيارة وفد اللجنة إلى محافظة الأقصر، لزيارة عدد من المواقع الأثرية الهامة، برفقة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

قال "هيكل" أن التقرير يناقش تدنى رواتب الأثريين رغم عظم المهمة التى يقومون بها فى حماية تراث وآثار مصر، ووجودهم وتبعيتهم للمجلس الأعلى للآثار تجعل مصدر الدخل الرئيسى لديهم هو دخل متاحف المناطق الأثرية، وكذلك تدهور الخدمات فى المناطق الأثرية فى الأقصر، وخاصة فى البر الغربى، وهو ما يستدعى مشاركة القطاع الخاص فى هذا المناطق وفق ضوابط تحددها وزارة الآثار، لتلافى أى أضرار تحدث بالآثار، وكذلك تحسين الخدمات بها.

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وأشار رئيس لجنة الإعلام، إلى أن التقرير يتطرق إلى النقص الشديد فى أعمال الحراسة والتأمين نظراً لتدنى الرواتب، وعدم إحلال من يخرج بالوفاة أو المعاش بآخرين، نظراً لوقف التعيينات، وأن هناك ارتباط وثيق بين زيادة معدلات السياحة والآثار، ورغم التعاون الوثيق بين الوزارتين فى الوقت الحالى، إلا أن الأمر يحتاج إلى تحسين خدمة الطيران الداخلى إلى الأقصر، لإظهار صورة أفضل للسياح، مع انتظام الرحلات الداخلية لتحسين الخدمة بها، كالتزام رئيسى لجذب السياح إلى هذه المنطقة.

وأكد النائب أسامة هيكل، إلى أن التقرير يطالب بضرورة الإسراع فى إعادة مشروع إنارة البر الغربى، والذى تكلف عشرات الملايين، وتم إتلافه من قبل بعض المهربين، عقب ثورة 2011، ولم يتم إصلاحه حتى الآن، لافتاً إلى أن التقرير يتم الانتهاء منه الآن، تمهيداً لإرساله للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.