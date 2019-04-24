"قطار كامل الوزير لا يتوقف".. 4 زيارات ميدانية وقرارات صارمة في 72 ساعة

كتب- أسامة عبدالكريم: أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، جولات ميدانية مختلفة على مدار الـ72 ساعة الماضية، تفقد خلالها محطات "رمسيس، الإسكندرية (سيدي جابر- محطة مصر)، الجيزة". وخلال الزيارات الميدانية، أصدر "الوزير"، حزمة قرارات جديدة تضاف لمجموعة القرارات المستمرة للنهوض بمنظومة النقل، وقطاع السكة الحديد. محطة رمسيس استهل وزير النقل، جولاته بتفقد محطة رمسيس، ومتابعة عملية التصويت على الاستفتاء بلجنة المحطة للمغتربين، بجانب متابعة تنفيذ التعليمات التي أصدرها في قوت سابق، وتبعها بقرارات جديدة تضمنت،...

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