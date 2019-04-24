عبد المهدي أعلن توجيه دعوة رسمية للبابا فرنسيس لزيارة العراق

أعلن رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، "توجيه دعوة رسمية إلى بابا ​الفاتيكان​، ​البابا فرنسيس​ لزيارة العراق.

وأكّد خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أنّ "التعاون مستمرّ مع دول الجوار والمحيط الإقليمي لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي"، لافتًا إلى أنّ "العراق عرّف العالم بسياسته الجديدة القائمة على أساس تفعيل المشتركات".

تجدر الإشارة إلى أنّ البابا فرنسيس كان قد زار ​المغرب​ في 30 آذار الماضي، بعد 34 عامًا تقريبًا على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني صيف عام 1985.