وزير خارجية تونس حذّر من خطورة حرب طرابلس على دول الجوار الليبي

دعا وزير ​الخارجية التونسية​ ​خميس الجهيناوي​، خلال جلسات عمل جمعته مع سفيري ​فرنسا​ بتونس و​طرابلس​ ومع الموفد الأممي في ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، كلّ الجهات الدولية بالمناسبة إلى "إنجاج جهود ​الأمم المتحدة​ الّتي تهدف إلى وقف ​إطلاق النار​ في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي".

وحذّر من "المخاطر الّتي تهدّد ليبيا وكلّ دول الجوار الليبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط و​أوروبا​ في صورة عدم وقف الحرب الحالية"، مركّزًا على أنّه "لا يمكن التوصّل إلى حلّ للأزمة الليبية بالاعتماد على الوسائل العسكرية". وطالب مختلف الجهات الليبية بـ"تقديم تنازلات متبادلة لتجنيب بلادهم مزيدًا من الانزلاق نحو الفوضى والدمار".