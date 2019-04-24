ذكرت صحيفة "ذي هيل" الأميركية أن "موقع ​تويتر​ حظر أكثر من 5000 حساب كانت تروج لوصف تحقيقات المحقق الخاص ​روبرت مولر​ حول التدخل الروسي في الإنتخابات الأميركية بأنها خدعة. ونقلت الصحيفة عن "إن بي سي نيوز"، الذي كان أول من رصد هذا الإجراء، أن حسابات تويتر التي أغلقت مرتبطة بإحدى المنصات التي روجت سابقا للسعودية، مشيرة إلى أن "عدد من الحسابات المحظورة شاركت إعجابات حساب @TheGlobus الذي يمدح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر ذي هيل: تويتر يغلق 5 آلاف حساب معارض لتحقيق مولر ومؤيد للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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