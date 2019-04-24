ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلا

إرتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح في ​سريلانكا​ الى 359 قتيلا. يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ، وعلى الأثر فرضت السلطات فرضت حظرًا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري بعد ما حصل، ثمّ جددته من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرًا.

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