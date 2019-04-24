ترامب يرفض إدلاء معاونيه بشهادة أمام الكونغرس بشأن تقرير مولر

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "يرفض أن يدلي معاونوه الحاليون والسابقون بشهادة أمام ​الكونغرس​ بشأن ​تقرير​ المحقق الخاص ​روبرت مولر​ حول التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية".

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست"، اعتبر ترامب أنه "لم يكن الامتثال لطلبات الكونغرس ضروريا بعدما تعاون ​البيت الأبيض​ مع مويلر بشأن التدخل الروسي".

وخلص مولر، في تقرير أعلن الأسبوع الماضي، إلى أن ​روسيا​ تدخلت في ​انتخابات​ الرئاسة في 2016 "بأسلوب شامل وممنهج" محابية ترامب على منافسته الديمقراطية ​هيلاري كلينتون​ لكن التقرير لم يتوصل إلى وجود مؤامرة بين حملة ترامب وروسيا.