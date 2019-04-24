ترامب يرفض إدلاء معاونيه بشهادة أمام الكونغرس بشأن تقرير مولر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يرفض أن يدلي معاونوه الحاليون والسابقون بشهادة أمام الكونغرس بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية".
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست"، اعتبر ترامب أنه "لم يكن الامتثال لطلبات الكونغرس ضروريا بعدما تعاون البيت الأبيض مع مويلر بشأن التدخل الروسي".
وخلص مولر، في تقرير أعلن الأسبوع الماضي، إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة في 2016 "بأسلوب شامل وممنهج" محابية ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون لكن التقرير لم يتوصل إلى وجود مؤامرة بين حملة ترامب وروسيا.
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