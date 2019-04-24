كيم جونغ أون لدى وصوله إلى بريموري: زيارتي هذه لروسيا ليست الأخيرة

أكد زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ لدى وصوله إلى بريموري في إقليم بريمورسكي في أقصى شرق ​روسيا​، أن "زيارتي هذه لروسيا ليست الأخيرة".

وبحسب إدارة بريموري، أكد كيم جونغ أون في محطة ​السكك الحديدية​ "حاسان"، خلال لقاء قصير مع ممثلي إدارة بريموري و​وزارة الخارجية الروسية​، "أنني1 سعيد لوجودي على الأراضي الروسية".

وعبر ​القطار​ المصفح الذي يقل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الحدود الروسية وتوقف عند محطة السكك الحديدية "حاسان" .

وأعلن مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيلتقي نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم 25 نيسان، في مدينة فلاديفوستوك في ​الشرق الأقصى​ الروسي.