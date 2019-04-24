كيم جونغ أون لدى وصوله إلى بريموري: زيارتي هذه لروسيا ليست الأخيرة

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لدى وصوله إلى بريموري في إقليم بريمورسكي في أقصى شرق روسيا، أن "زيارتي هذه لروسيا ليست الأخيرة".
وبحسب إدارة بريموري، أكد كيم جونغ أون في محطة السكك الحديدية "حاسان"، خلال لقاء قصير مع ممثلي إدارة بريموري ووزارة الخارجية الروسية، "أنني1 سعيد لوجودي على الأراضي الروسية".
وعبر القطار المصفح الذي يقل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الحدود الروسية وتوقف عند محطة السكك الحديدية "حاسان" .
وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم 25 نيسان، في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.
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