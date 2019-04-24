ترامب يقرر عدم حضور مسؤولي إدارته حفل العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض

حظر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على موظفي ​البيت الأبيض​ وأعضاء إدارته حضور حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض الذي يقام يوم السبت.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ترامب قد صرح من قبل إنه لن يحضر العشاء السنوي ورتب بدلا من ذلك تجمعا سياسيا في ويسكونسن ولكنه لم يكن قد قرر ما إذا كان بإمكان أي من موظفيه حضور العشاء.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن "ترامب وأفراد إدارته لن يحضروا حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض هذا العام. وبدلا من ذلك سيسافر الرئيس مساء السبت إلى غرين باي بولاية ويسكونسن حيث سيعقد تجمعا في إطار حملته".

ولم يحضر ترامب حفل العشاء السنوي الذي تنظمه رابطة مراسلي البيت الأبيض منذ أن أصبح رئيسا في كانون الثاني 2017. وندد ترامب بوسائل الإعلام الرئيسية معتبرا أنها تبث "أخبارا كاذبة" ووجه أنصاره لمشاهدة محطة "​فوكس نيوز​".

وحضر رؤساء ​الولايات المتحدة​ حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض معظم السنوات منذ تأسيس الرابطة في 1914.