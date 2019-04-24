خليل: أصبحنا أمام بت خيارات محدودة ما يحتم علينا الذهاب نحو موازنة تعالج مكامن الخلل

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​، في حديث صحفي، "أنني أرسلت 33 نسخة من الصيغة المعدلة لمشروع ​الموازنة​ بعد المراجعة الشاملة، وأصبحنا أمام بَت الخيارات المحدودة وتحمّل المسؤولية من قبل كل القوى المشكّلة للحكومة، ما يحتّم علينا الذهاب نحو موازنة جدية تعالج مكامن الخلل، وأنا متفائل بالقدرة على الخروج من الأزمة".

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