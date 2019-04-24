العفو الدولية تدعو لبنان لإلغاء نظام الكفالة لعاملات المنازل المهاجرات

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لنظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات، ممن يتعرضن لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة.
وفي تقرير أصدرته بعنوان "بيتهم سجني، استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان"، حثّت منظمة العفو مجلس النواب على تعديل قانون العمل بحيث يشمل عاملات المنازل بحمايته وإلى اصلاح نظام منح التأشيرات واعتبار مصادرة جواز سفر العاملة جريمة إدارية.
وكشفت المنظمة عن "أنماط سوء المعاملة التي يتعرضن لها ومن بينها إرغامهن على العمل لساعات طويلة بلا استراحة أو يوم إجازة، وعدم دفع أجورهن أو التأخير في دفعها أو حتى اقتطاعها، عدا عن مصادرة جوازات سفرهن".
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