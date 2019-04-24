أوساط أميركية للشرق الأوسط: حزب الله وإيران بموقف سياسي محرج جراء علاقات روسيا وإسرائيل

أكدت أوساط أميركية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "صحة ما يرد من معلومات عن تصاعد التوتر بين ​روسيا​ و​إيران​ في إدارة الملف السوري، وعن حصول ​اشتباكات​ مسلحة ولو لم تزل محدودة حتى الآن، ما يشير إلى أن الأمور لم تعد تسير كما تشتهيه ​طهران​ في ​سوريا​".

ولفتت الأوساط إلى أن "​حزب الله​ وإيران في موقف سياسي حرج، جراء الاتفاقات التي بدأت تطفو على سطح العلاقات الإسرائيلية - الروسية في إدارة ملف الوجود الإيراني في سوريا، بعد تصاعد الهجمات الإسرائيلية ونوعيتها على المواقع الإيرانية".

وحذرت الأوساط من "احتمال أن تلجأ طهران إلى تحريك أداتها الرئيسية في المنطقة، ممثلة بـ "حزب الله"، الذي أثبت تبعيته المطلقة وتنفيذه الحرفي والدقيق لأوامر المرشد الإيراني ​علي خامنئي​".