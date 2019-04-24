المجلس العسكرى بالسودان يقرر تعليق عقد الشركة الأجنبية العاملة بميناء بورتسودان

أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في اجتماعه الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، قرارا بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد. استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد. وكلف المجلس المراجع العام بالشروع فورا في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة ورفع تقرير للمجلس في هذا الخصوص. وقرر المجلس العسكري تكوين لجنة على مستوى المركز والولايات لحصر العربات الحكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة .

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