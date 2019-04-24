ماي توافق على مساعدة "هواوي" في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على السماح لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس لبلادها، رغم تحذيرات من جانب وزراء بريطانيين والولايات المتحدة.

ووافق مجلس الأمن القومي برئاسة ماي على السماح للشركة التكنولوجية ببناء بنية تحتية "غير رئيسية" للشبكة الجديدة مثل الهوائيات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف".

واتخذت ماي القرار رغم تحذيرات من جانب وزراء بحكومتها من بينهم وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الدفاع جافين ويليامسون، من أن تلك الخطوة ربما تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.

وذكرت تليجراف أن مدير الاتصالات الحكومية جيرمي فلمينج سيحذر اليوم الأربعاء من خطر "غير مسبوق النطاق" فيما يتعلق بتهديدات إلكترونية أثناء اجتماع لتحالف أمني يسمى "خمسة عيون- فايف آيز" ويضم كلاً من نيوزيلندا والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا.

وتبحث دول غربية حالياً ما إذا كانت ستستبعد هواوي من توسعة شبكات الجيل الخامس لديها وسط اتهامات، وخاصة في واشنطن، من أن هواوي قريبة للغاية من الحكومة في بكين.

وأعربت الشركة التكنولوجية عن رفضها لهذه المزاعم.